В Азербайджане уделяют особое внимание развитию услуг мобильного банкинга

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские банки уделяют особое внимание развитию услуг мобильного банкинга, сказал Trend эксперт по платежным системам и цифровому банкингу Тамерлан Рустамов.

По его словам, традиционный переход отношений банка с клиентами в цифровую плоскость характеризуется углублением платформизации на основе горизонтального расширения продуктов и услуг, внедрением новейших инноваций в области информационных технологий.

«В цифровой трансформации азербайджанские банки уделяют особое внимание развитию услуг мобильного банкинга в построении дистанционных отношений банка с клиентом. Согласно опубликованному в 2021 году отчету "Инновации в местных платежах во время пандемии. Выживание или развитие" Всемирного банка, основная часть (90 процентов) участников опроса среди руководящих членов 48 организаций в 40 странах мира считают мобильные решения наиболее перспективным с точки зрения внедрения инноваций», – сказал Рустамов.

Он выделил ряд основных факторов, которые обуславливают необходимость расширения применения мобильного банкинга.

В первую очередь Рустамов отметил наличие доступного платежного средства и широкое распространение его использования.

«Программное обеспечение мобильных телефонов включает в себя различные функциональные возможности, такие как доступ к сети Интернет, удобство, использование различных методов коммуникации – USSD запросы, информирование посредством СМС или звонка. Все это положительно влияет на использование смартфона в качестве эффективного платежного средства.

Согласно данным Международного союза телекоммуникаций, в 2019 году на каждые 100 человек в Азербайджане приходилось 107 мобильных телефонов. Широкое распространение использования мобильных телефонов побуждает международные платежные системы и финансовые учреждения предлагать свои продукты и услуги через эти устройства, тем самым обеспечивая удовлетворенность клиентов», – сказал он.

Другим аспектом расширения применения мобильного банкинга, по его мнению, являются платежные привычки нового поколения.

«По данным Deloitte, к 2025 году общая покупательная способность в Австралии, Малайзии, Гонконге и Сингапуре достигнет 2,5 триллиона долларов. Доля поколений X, Y и Z в общей покупательной способности оценивается в 75 процентов. Доля поколения Z в общих расходах на потребление оценивается в Малайзии в 30 процентов, в Австралии – в 26 процентов. В целом более высокая совместная покупательная способность поколений Y и Z в этих странах побуждает финансовые учреждения принимать основанные на цифровых решениях бизнес-модели при предоставлении продуктов и услуг для удовлетворения потребностей конечного потребителя», – сказал эксперт.

Он также отметил, что инновационные сервисы международных платежных систем играют немаловажную роль в расширении мобильных платежей.

«Сервис токенизации платежных компаний Visa и MasterCard Worldwide призван сделать платежные транзакции более удобными и безопасными, расширить использование инновационных решений посредством электронных платежей в бесконтактной форме и без платежной карты – через мобильные телефоны.

В настоящее время ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО Bank Respublika в услугах мобильного банкинга применяют услуги компании VISA, а ОАО Kapital Bank использует услуги токенизации обеих ведущих международных платежных систем. Другим примером инновационных проектов является интеграция перевода денежных средство посредством систем "Золотая корона", Contact и "Хазри" через службу мобильного банкинга», – подчеркнул Тамерлан Рустамов.

Он также отметил, что специфика периода пандемии, направленная на предотвращение физического контакта до максимального уровня, придала дополнительный импульс развитию удаленных банковских услуг, в том числе мобильного банкинга, что привело к стремительному росту мобильных платежей.

«На фоне такого развития по разным причинам, в том числе из-за доступности услуг мобильного банкинга, в ряде хозяйствующих субъектов безналичные расчеты стали осуществляться на основе операций "с карты на карту", а не через кассовые POS-терминалы», – добавил Рустамов.

По его мнению, цифровые банки, обеспечивающие удаленный доступ ко всем услугам без физического контакта, станут ключевым компонентом любой развивающейся финансовой системы.

«В Азербайджане, как и в странах с развитыми финансовыми системами, использование мобильных платформ в банковской системе неизбежно. Кроме того, углубление процесса создания цифровых платформ в области мобильного банкинга обеспечит предоставление продуктов и услуг, отвечающих потребностям клиентов, через единую платформу.

Необходимо обеспечить создание горизонтально интегрированной цепочки продуктов и услуг через мобильный банкинг. Богатство цифровых услуг должно быть обеспечено за счет пересмотра цепочки услуг, предоставляемых банками посредством мобильного банкинга. Это окажет прямое влияние на процесс расширения использования дополнительных услуг по сравнению с мобильным банкингом», – добавил он.

Рустамов отметил, что параллельно с этим банки должны ориентироваться на пожелания и потребности клиента: «Именно этот фактор обеспечивает улучшение цифровых платежных привычек пользователей за счет привлечения нового сегмента клиентов. В центре внимания должно быть применение передовых информационных технологий, включая искусственный интеллект, открытые банковские технологии, которые позволят углубить платформу, обогатить цепочку услуг, а также предоставить продукты, заранее отвечающие потребностям клиентов».

Эксперт подчеркнул, что достижения в применении инновационных технологий и решений необходимо поддерживать.

«Процесс интеграции услуг мобильного банкинга в систему мгновенных платежей, управляемую Центральным банком Азербайджана, должен быть ускорен, а внедрение услуг токенизации необходимо расширить. Эти инновации должны быть направлены на усиление прямого доступа к финансовым услугам за счет повышения эффективности и безопасности цифровых платежей», – сказал он.

Рустамов сообщил, что вышеупомянутые факторы обеспечат ориентацию на желания и потребности клиентов, применение горизонтальной цепочки обслуживания, передовых информационных технологий и инновационных решений, внедрение новых услуг наряду с традиционными банковскими продуктами и услугами на единой платформе, а также расширение клиентского сегмента.

«В целях повышения уровня безопасности необходимо установить набор обязательных требований к финансовым учреждениям путем принятия нормативного правового документа в области электронного и мобильного банкинга», – подчеркнул он.

Говоря о формирование удобного и безопасного мобильного банкинга (мобильного приложения банков) эксперт отметил, что одним из приоритетных направлений для банков Азербайджана является формирование удобной платформы.

«Расширение цепочки услуг является одним из важных приоритетов в развитии услуг мобильного банкинга. Наряду с традиционными банковскими услугами, такими как осуществление платежей и получение банковских выписок, банки расширяют сферу применения услуг, приносящих дополнительный доход (value added services). Возможность занять онлайн-очередь через мобильный банкинг, внедрение механизмов по возврату НДС, осуществление платежей на основе QR-кода, оплата мобильным телефоном без платежной карты, получение дополнительной информации о банковских продуктах и услугах, инфраструктуре платежных терминалов, эмиссия цифровых и кобрендовых платежных карт (со свойствами банковской и бонусной (дисконтной) карт) положительно влияют на привлечение нового клиентского сегмента», – сказал Рустамов.

Наряду с этим, по словам эксперта, в центре внимания банков находятся меры по обеспечению безопасности услуг мобильного банкинга.

«В рамках комплексных мер по обеспечению безопасности осуществляются мониторинг и регулярная оценка рисков в мобильном банкинге. В этой связи проводится комплекс таких мер, как проведение тестов на вмешательство, применение методов биометрической идентификации при входе в Мобильный банк, требование одноразового пароля при регистрации платежной карты, информирование клиентов банка о требованиях безопасности по различным каналам и другие мероприятия», – отметил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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