Названо число субартезианских скважин, которые пробурят в регионах Азербайджана до конца года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - июне 2021 года было построено 27 километров оросительных каналов и 26 километров водопроводов.

Об этом сказал в среду Trend сотрудник отдела эксплуатации оросительных систем ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Гулу Керимов.

По его словам, также проведена очистка оросительных коллекторно-дренажных сетей, отремонтировано и введено в эксплуатацию 2 830 гидротехнических сооружений, 166 насосных станций, а также 1 600 субартезианских скважин.

"Для улучшения мелиоративного состояния земельных участков были построены или восстановлены коллекторы протяженностью 70 километров. В настоящее время в отдельных районах ведется бурение субартезианских скважин. В прошлом году было пробурено 400 таких скважин, а в этом году их планируется пробурить 200", - сказал Керимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)