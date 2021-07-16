В Азербайджане вырастили новый сорт винограда (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В НИИ виноградарства и виноделия министерства сельского хозяйства Азербайджана выращен новый сорт винограда «Гянджеви», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Агентство по агарным услугам при министерстве сельского хозяйства включило этот сорт в государственный реестр.
Сорт «Гянджеви» получен в результате гибридизации столового сорта «Аг суфре» и технического сорта «Баяншире».
Он отличается высокой урожайностью и подходит для производства различных видов белых вин и виноградного сока.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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