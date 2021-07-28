В Тертерском районе завершается реконструкция автодороги, соединяющей 5 населенных пунктов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения выполнения распоряжения Президента Азербайджана "О мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района" Государственное агентство автомобильных дорог принимает комплексные меры.

Работы по реконструкции автодороги, соединяющей пять населенных пунктов, находятся на последнем этапе.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, протяженность автомобильной дороги, соединяющей села Эвоглу, Ашагы Гапанлы, Азад Гарагоюнлу, Илхычылар и Кочарли с общим населением около семи тысяч человек, составляет 11 километров.

Дорога реконструируется в соответствии с IV технической категорией и будет расширена до 10 метров.

После замены водоотводов на ней началась укладка асфальтобетонного покрытия. Затем будет нанесена дорожная разметка.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)