В Азербайджане заработало Apple Pay

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане заработало бесконтактное платежное решение Apple Pay, сообщает во вторник Trend.

Как дебетовые, так и кредитные карты нескольких банков в Азербайджане можно привязать к Apple Pay.

Отметим, что Apple Pay - это система мобильных платежей (электронный кошелек) от корпорации Apple, позволяющая совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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