Азербайджан и ОАЭ обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сфер
БАКУ /Trend/ - На восьмом заседании межправкомиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в сферах инвестиций, торговли, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, малого и среднего бизнеса, инноваций, логистики, туризма, здравоохранения и науки.
Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Эта межправкомиссия является эффективной платформой для определения новых направлений двустороннего партнерства", - написал Джаббаров.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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