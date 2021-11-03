Азербайджан и ОАЭ обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - На восьмом заседании межправкомиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в сферах инвестиций, торговли, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, малого и среднего бизнеса, инноваций, логистики, туризма, здравоохранения и науки.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Эта межправкомиссия является эффективной платформой для определения новых направлений двустороннего партнерства", - написал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev