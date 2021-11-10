На восстановление освобожденных территорий из госбюджета Азербайджана-2022 будет выделено 2,2 млрд манатов - министр

БАКУ /Trend/ - На восстановление освобожденных территорий из государственного бюджета Азербайджана на 2022 год будет выделено 2,2 миллиарда манатов.

Об этом сказал в среду министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

По его словам, восстановление освобожденных земель останется основным приоритетом Азербайджана и в 2022 году.

«Работы по возвращению исторического облика освобожденным территориям, восстановлению культурных и исторических памятников, строительству ЛЭП и водопроводных линий продолжаются стремительными темпами», - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)