БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия планируют запустить проект "железнодорожный промышленный экспресс".

Об этом сказала в интервью Trend руководитель Проектного офиса АО РЖД Логистика Алевтина Кириллова.

По ее словам, между Азербайджаном и Россией планируется запустить транспортировку промышленной продукции.

"АО РЖД Логистик совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прорабатывают вопросы железнодорожной транспортировки промышленной продукции, товаров высокотехнологичного производства, оборудования для машиностроительного сектора, металлопрокат, продукции высокоточных механизмов, а также деревообрабатывающей промышленности", - сказала она.

Кириллова заявила, что в ближайшее время будет курсировать не только железнодорожный "Агроэкспресс", но и ожидается запуск "железнодорожного промышленного экспресса".

"Это очень интересный и высокоактуальный проект, который совместно с РЖД и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и его логистических операторов реализуется компанией РЖД Логистик. Мы рассчитываем, что запуск этого проекта поспособствует выходу на мощность транспортировки - до ста тысяч тонн в год. Этого показателя мы добьемся не сразу. Сначала планируется запустить пилотный проект, а в дальнейшем уже могут быть запущены регулярные поезда", - подчеркнула она.

Отметим, что АО РЖД Логистика и "АЖД" со своими логистическими операторами уже приступили к реализации проекта "Агроэкспресс".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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