К 2050 г. спрос на газ в Азии почти удвоится в результате перехода с угля на газ - Wood Mackenzie

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что спрос на газ в Азии к 2050 году почти удвоится и составит около 140 миллиардов кубических футов в день, сообщает Trend со ссылкой на отчет компании Wood Mackenzie.

"Этот спрос возникнет в результате перехода с угля на газ. Если внутренняя добыча газа не будет увеличена, спрос на импорт СПГ в регионе будет продолжать расти. Можно взять в качестве примера Юго-Восточную Азию. Если геологоразведка перестанет приносить пользу, зависимость региона от импорта СПГ вырастет с 61 до 83 процентов к 2035 году",- говорится в отчете.

Согласно отчету компании, правительствам стран Азии необходимо решить проблему возможной зависимости от импортного СПГ, которая несет в себе значительный ценовой риск.

"В 2021 году некоторые страны Южной Азии платили до 40 долларов США за миллион БТЕ (британская тепловая единица) за импорт спотовых грузов СПГ для удовлетворения своих потребностей в энергии. Это не является привлекательной или жизнеспособной ситуацией. Расширение использования возобновляемых источников энергии - это частичное решение, но прерывистые поставки останутся проблемой до тех пор, пока эффективные решения по хранению энергии не станут доступными в широком масштабе. Поэтому большое внимание необходимо уделять развитию внутренних газовых ресурсов. Другой вариант - увеличить зависимость от угля, что еще больше затруднит достижение климатических целей", - отметили в компании.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)