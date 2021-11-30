С 2022 г. в Азербайджане будет реализован соцпакет, который охватит более 2 млн человек – министр

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане начнется реализация социального пакета, который охватит более двух миллионов человек. Таким образом, вырастут социальные выплаты.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на коллегии ведомства.

Министр отметил, что это станет продолжением реформ, которые проводятся в последние годы в социальной сфере по поручению Президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул, что в соответствии с подписанным главой государства распоряжением «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения» в проекте госбюджета на 2022 год учтены реформы по увеличению социальных выплат.

«Вырастут зарплаты большей части граждан, работающих по трудовому договору. Эта реформа охватит до одного миллиона работников. В частности, вырастет минимальная заработная плата. С начала 2022 года вырастут размеры социальных выплат - пенсий, пособий, стипендий, зарплат, соцпомощи, что охватит более двух миллионов человек», - сказал Бабаев.

По словам министра, в 2022 году, помимо роста минимальных пенсий, предусмотрено повышение пенсий на основе индексации.