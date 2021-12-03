В Азербайджане утвержден размер критерия нуждаемости на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сегодня после обсуждений был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении законопроект «О размере критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике в 2022 году», сообщает в пятницу Trend.

Критерий нуждаемости на следующий год определен в размере 200 манатов.

Напомним, что в текущем году критерий нуждаемости в Азербайджане составил 170 манатов.