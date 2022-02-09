В Азербайджане названо число пользователей приложения "Мобильный нотариат"

БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции Азербайджана запустило приложение "Мобильный нотариат" в 2019 году, и это самое популярное мобильное приложение, используемое сегодня в государственных органах.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду начальник управления информационно-коммуникационных технологий минюста Агакерим Самедзаде на пресс-конференции, посвященной презентации проекта по внедрению системы идентификации граждан, внедряемой в приложение онлайн-банка в партнерстве с PASHA Bank.

Он отметил, что на сегодня приложением "Мобильный нотариат" пользуются 200 тысяч человек.

«Наше сотрудничество с PASHA Bank облегчит работу клиентов банка. Таким образом, обеспечивается прием нотариально заверенных документов и информации от граждан посредством видеосвязи", - отметил Самедзаде.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)