БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено создать Реестр пищевой безопасности

Как сообщает Trend, это предусматривает законопроект "О пищевой безопасности".

В законопроекте отмечается, что зарегистрированные в Азербайджане субъекты или объекты пищевой промышленности, а также объекты, осуществляющие производство и переработку материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, будут включены в Реестр пищевой безопасности, и им будет выдаваться электронная или письменная выписка из реестра.

Реестр является информационным ресурсом Азербайджанской Республики. Включенная в реестр информация, не составляющая коммерческую и (или) налоговую тайну, размещается на официальном сайте органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, и является открытой для пользователей, говорится в законопроекте.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)