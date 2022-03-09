Антимонопольная служба проводит разбирательство в отношении азербайджанского ООО

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана проводит разбирательство в отношении ООО «Promart», сообщает Trend в среду со ссылкой на госслужбу.

Согласно информации, госслужба осуществляет меры контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке муки и хлеба и направила предприятиям запросы о предоставлении необходимых документов и сведений.

Несмотря на то, что большая часть хозяйствующих субъектов удовлетворила этот запрос, ООО «Promart» не предоставило ни одного документа. В связи с этим госслужба проводит разбирательство в отношении ООО.

(Автор: Назрин Исрафилова)