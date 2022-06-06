Азербайджан и Пермский край РФ обсудили вопросы экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В Пермском крае (Россия) планируется построить логистический центр для хранения сельскохозяйственной продукции из Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на российские СМИ, это позволит снабжать сельскохозяйственной продукцией жителей не только Прикамья, но и соседних областей.

"Сейчас поставки в Пермский край фруктово-овощной продукции осуществляются транзитом через другие регионы, что приводит к ее удорожанию. Прямые перевозки помогут сэкономить на транспортных издержках, и, соответственно, снизить цены для конечного потребителя", – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе встречи с заместителем министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчином Зейналовым.

Из Прикамья, по словам губернатора, планируется нарастить объем поставок в Азербайджан животноводческой продукции: молока, продуктов его переработки и мяса крупного рогатого скота, а также кондитерских товаров.

В свою очередь замминистра Азербайджана подчеркнул, что важно продумать все условия для аграриев, поставляющих продукцию на экспорт, в частности, необходимо определить маршруты поставок, их расстояние, стоимость транспортировки и хранения продукции, потому что овощи, фрукты, молоко, мясо – это скоропортящиеся продукты и бизнес не должен нести потери.

Один из вариантов организации товарооборота, по мнению сторон - это контейнерные перевозки, в том числе в рамках проекта "Агроэкспресс", что позволит не только наладить взаимные поставки по упрощенным таможенным и фитосанитарным процедурам, но и организовать транзит товаров через обе страны.

Кроме того, участники встречи отметили, что необходимо предоставлять предпринимателям инструменты для организации зарубежных поставок.

По итогам встречи было предложено организовать рабочую группу по вопросам экспорта и импорта, которая должна проработать условия взаимных поставок, таможенных платежей, налогов, транспортных расходов и другие направления сотрудничества.