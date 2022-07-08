Азербайджан информирует российский бизнес о возможностях своих СЭЗ

БАКУ /Trend/ - В Москве состоялась встреча советника Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраба Гадирова, торгового представителя Азербайджана в РФ Руслана Алиева и управляющего партнера российской компании ТехноНИКОЛЬ Сергея Колесникова.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AZPROMO.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в инвестиционной и бизнес-сферах.

Гадиров проинформировал российскую сторону о мерах, принимаемых для устойчивого улучшения бизнес-среды в Азербайджане, создания и развития промышленных зон, а также об Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ), создающей дополнительные возможности для привлечения инвестиций в ненефтяной сектор.