"Южный газовый коридор" предоставляет возможность экспортировать водород - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - По "Южному газовому коридору" можно будет поставлять водород на европейский рынок.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

"Чтобы внести вклад в усилия по повышению энергоэффективности, потенциально возможно поставлять водород по "Южному газовому коридору", - сказал Байрамов.

По его словам, Трансадриатический трубопровод (TAP) создает возможности для транспортировки топлива с чрезвычайно низким воздействием на климат, включая водород.

Напомним, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".