Азербайджан улучшил позиции в глобальном рейтинге стартап-экосистем

БАКУ /Trend/ - Азербайджан улучшил позиции в рейтинге стартап-экосистем Global Startup Ecosystem Index 2022.

Как передает Trend, об этом говорится в отчете исследовательского центра стартап-экосистем StartupBlink.

По данным отчета, Азербайджан поднялся в рейтинге на четыре позиции по сравнению с 2021 годом и занял 85-е место, опередив такие страны, как Катар (86), Молдова (88) и Кыргызстан (100).

При этом, как отмечает StartupBlink, Баку - единственный город в рейтинге, который поднялся на 12 позиций, заняв 443-е место.

Глобальный рейтинг оценивает состояние экономики стартапов, описывает динамику их роста и основные тенденции. В отчете этого года оценивались стартап-экосистемы в одной тысяче городов и 100 странах.

Отметим, что первые три места в рейтинге заняли США, Великобритания и Израиль.

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