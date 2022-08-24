Visa продолжит работу над внедрением бесконтактных платежей в общественном транспорте Азербайджана - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Visa поддерживает глобальных транспортных операторов и предоставляет им цифровые инструменты для привлечения большего числа пассажиров, а также улучшения пользовательского опыта.

Об этом Trend сказала вице-президент Visa и региональный менеджер в регионе Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

"В Азербайджане в ноябре прошлого года внедрение бесконтактной оплаты в пригородных электричках Баку позволило пассажирам поездов Баку-Сумгайыт на 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги оплачивать проезд быстро и удобно с помощью цифровых платежей", - сказала она.

По словам Дорош, проведенный Visa опрос "Будущее городской мобильности" выявил, что 91 процент пассажиров в мире в значительной или некоторой степени ожидает, что в транспорте будут предлагаться варианты бесконтактных платежей.

"Участники опроса также отметили, что главными преимуществами бесконтактных платежей являются удобство (44 процента), экономия времени за счет более быстрых платежных операций (40 процентов), меньшее беспокойство по поводу наличия достаточного количества физических денег (38 процентов), а также уменьшение контакта с поверхностями и другими людьми (35 процентов)", - добавила она.

Как отметила Дорош, система гибких тарифов представляет собой хорошую возможность для транспортных операторов обслуживать как можно больше пассажиров. Введение гибкого тарифа ограничивает сумму, которую пассажир платит за общее количество поездок в день, неделю или месяц, устраняя необходимость привязывать средства к ежемесячному абонементу или специальной транспортной карте. Среди участников глобального опроса 61 процент указали, что система гибких тарифов побудит их чаще пользоваться общественным транспортом по сравнению с оплатой за каждую отдельную поездку.

"Во втором квартале этого года Visa совместно с партнерами запустила 50 новых проектов по внедрению цифровых решений и сервисов в общественном транспорте по всему миру. Это позволяет пассажирам пользоваться бесконтактными платежными картами или устройствами с поддержкой платежей без необходимости покупать или загружать отдельную транспортную карту, а также расплачиваться наличными во время поездки", - добавила она.

Twitter: @mariiiakhm