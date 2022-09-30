Ипотечный фонд Азербайджана назвал сумму кредитов, предоставленных через электронную систему

БАКУ /Trend/ - Через электронную систему Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана выдано кредитов на сумму 2,28 миллиарда манатов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов ИКГФ Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.

По его словам, по всем направлениям деятельности ИКГФ в общей сложности созданы 90 тысяч электронных кабинетов.

Абдуллаев добавил, что на сегодня в электронной системе имеется 36,5 тысячи активных договоров по страхованию жизни и 33,1 тысячи договоров по имущественному страхованию.

«Предпринимательским кредитам через электронную систему предоставлены гарантированные кредиты на сумму 320,7 миллиона манатов», - подчеркнул он.

По данным фонда, через электронную систему оформлены 2 463 договора аренды жилья.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".