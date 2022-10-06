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Официальный курс маната к мировым валютам на 6 октября

Экономика Материалы 6 октября 2022 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 октября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое октября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6853 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6853

1 австралийский доллар

AUD

1,11

1 аргентинский песо

ARS

0,0114

1 белорусский рубль

BYN

0,6703

1 бразильский реал

BRL

0,3271

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0959

100 южнокорейских вон

KRW

0,1215

1 чешская крона

CZK

0,0688

100 чилийских песо

CLP

0,1808

1 китайский юань

CNY

0,2389

1 датская крона

DKK

0,2265

1 грузинский лари

GEL

0,6071

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9298

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1556

1 швейцарский франк

CHF

1,7328

1 израильский шекель

ILS

0,4835

1 канадский доллар

CAD

1,2519

1 кувейтский динар

KWD

5,4928

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,021

100 ливанских фунтов

LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3672

1 мексиканский песо

MXN

0,0848

1 молдавский лей

MDL

0,0876

1 египетский фунт

EGP

0,0866

1 норвежская крона

NOK

0,1625

100 узбекских сомов

UZS

0,0154

1 польский злотый

PLN

0,3497

1 российский рубль

RUB

0,028

1 сингапурский доллар

SGD

1,1961

1 саудовский риал

SAR

0,4523

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,193

1 турецкая лира

TRY

0,0915

1 тайваньский доллар

TWD

0,054

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,1761

1 новозеландский доллар

NZD

0,985

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