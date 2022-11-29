Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Сырье и материалы для деятельности на освобожденных землях Азербайджана освобождаются от таможенной пошлины

Экономика Материалы 29 ноября 2022 16:25 (UTC +04:00)
Сырье и материалы для деятельности на освобожденных землях Азербайджана освобождаются от таможенной пошлины

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сырье и материалы для деятельности на освобожденных территориях освобождаются от уплаты таможенной пошлины.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос отражен в обсуждавшихся сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана изменениях в закон "О таможенном тарифе".

Законопроект предусматривает освобождение от таможенных пошлин на ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности резидентами освобожденных от оккупации территорий, зарегистрированными для целей НДС, сроком на 10 лет с 1 января 2023 года. Перечень данного сырья и материалов будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.

Изменения были вынесены на голосование и одобрены в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости