Аналитики СEBR предупредили о риске мировой рецессии в 2023 г.

В 2023 году мир столкнется с рецессией, считают эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). К этому приведет стремление мировых регуляторов остановить инфляцию, которая поразила экономики разных стран, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РБК.

«Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию», — сказал Bloomberg Кей Дэниел Нойфельд, директор и руководитель отдела прогнозирования CEBR.



В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок такого масштаба, какого не было с начала 1970-х, утверждают авторы CEBR. Сбои в цепочках поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и изменение структуры потребительского спроса в 2021 году привели к проблемам, к которым 2022-й добавил рост цен на энергоносители из-за санкций против России. Последствия этого шока ощущаются во всем мире, но особенно рост цен на энергоносители коснулся европейских экономик.



Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и

Европейский центробанк повысили процентные ставки и будут повышать их в следующем году, так как «битва с инфляцией еще не выиграна».



«Мы ожидаем, что центральные банки будут держаться за свое оружие в 2023 году, несмотря на экономические издержки. Это неизбежно приведет к значительной коррекции цен на активы», — говорится в докладе. А более высокая стоимость заимствований, призванная сократить инфляцию, вызовет замедление экономики ряда стран.



«2023 год будет непростым для рынков, особенно большие риски есть на рынке недвижимости, где высокая стоимость кредитов усугубляется падением реальных доходов и ожидаемым всплеском безработицы в течение года», — говорится в прогнозе аналитиков CEBR.

