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Назван рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе Азербайджана

Экономика Материалы 27 января 2023 17:12 (UTC +04:00)
Назван рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в 2022 году выросли на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 12,871 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - ноябре 2022 года инвестиции в основной капитал составили 18,272 миллиарда манатов, что на 5,5 процента больше показателя 2021 года", - говорится в публикации.

Отметим, что в Азербайджане в 2022 году рост внутренних инвестиций в основной капитал составил 13,8 процента. Средства, направленные в основной капитал государственными организациями, выросли на 17 процентов, негосударственными - на 6,3 процента. Средства, направленные на строительно-монтажные работы, выросли на 16,7 процента

Назван рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе Азербайджана
Назван рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе Азербайджана
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