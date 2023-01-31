Продолжается реконструкция дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, имеющей особое значение для комфортного передвижения населения и являющейся кратчайшим путем, соединяющим столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, с реализацией данного проекта протяженность дороги в результате реконструкции сократится на 9,7 километра и составит 76,8 километра. Существующая двухполосная дорога будет расширена и будет состоять из четырех полос движения.

В рамках проекта реконструкции дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала первый 14-километровый участок считается геологически более сложным и наиболее подверженным оползням. В связи с этим на четырех участках дороги ведется строительство подпорных стен, дренажных систем общей протяженностью четыре километра и выполнение других инженерных работ. Первые два километра участка дороги строятся в обход локального оползневого участка на этой территории. В результате дорога до реки Агсучай и на следующем участке сокращается на 2,5 километра за счет нового Агсучайского моста и тоннеля.

В настоящее время на первых семи километрах участка в соответствии с технологической последовательностью выполняются земляные работы, а также работы по бурению, строительству дорожного полотна. Также строятся инженерные сооружения, круглые и прямоугольные водопропускные трубы общей длиной более 180 метров. Продолжается строительство дорожной развязки на пересечении с существующей дорогой, и новой дороги в направлении Муганлы, на этом участке также ведется строительство прямоугольных водопропускных труб. Проводятся работы по укреплению склонов для защиты от эрозии.

На 4,5-километровом участке дороги у реки Агсучай строится мост длиной 1 200 метров и высотой 76,5 метра. В настоящее время ведется строительство опор моста. Дорога будет проходить через тоннель длиной 884 метра через гору на территории после моста через Агсучай. На этом участке завершено строительство входного портала тоннеля, продолжается строительство выхода из тоннеля. Здесь ведутся работы по бурению, креплению свай.

На габалинском участке дороги протяженностью 55,5-76,6 километра в настоящее время продолжаются работы по возведению подпорных стен и мостов.

Всего в рамках проекта спроектировано 8 больших и 5 малых мостов, один тоннель и один подвесной мост. Так, пять существующих мостов через реки Гирдиманчай, Талыстанчай, Ах-ох, Гёйчай и Вандамчай реконструируются и расширяются. Три моста, расположенные на реках Агсучай, Гюльянчай и Демирапаранчай, были заново спроектированы в соответствии с четырехполосным движением. Пять мостов, проходящих через небольшие водоемы вдоль дороги, демонтированы и заменены новыми мостами. Завершено строительство мостов через реки Гюльянчай и Гурудяря. Работы по строительству других мостов находятся на разных этапах.

Отметим, что реконструкция этой дороги, ведущей в важные туристические регионы республики и проложенной в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, была спроектирована в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)