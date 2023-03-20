Anglo Asian Mining огласил предварительные объемы добычи на новом месторождении в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Anglo Asian Mining (AAM) на месторождении Хархар ожидает добычу и переработку трех миллионов тонн руды в год, сообщили Trend в AAM.

В компании сообщили, что с июля прошлого года на месторождении Хархар проводятся масштабные геологоразведочные работы.

"В базовом исследовании по оптимизации открытого карьера использовалась цена на медь в размере восьми тысяч долларов за тысячу килограммов (тонну), в объеме 93 тысяч тонн. В настоящее время проводится предварительное оптимизационное моделирование для проверки экономической эффективности различных вариантов добычи. Оптимизационное моделирование показывает, что открытая добыча полезных ископаемых на месторождении Хархар будет экономически выгодной. Также продолжаются исследования по оценке вариантов подземной добычи, чтобы получить оптимальное сочетание открытой и подземной добычи", - сказали в Anglo Asian Mining.

Также, в компании сообщили, что в базовом сценарии использовалась цена на медь в размере восьми тысяч долларов за тонну.

"Две скважины месторождения использовались как "минимальная" и "максимальная" высота для определения количества минерализации, расположенной под различными промежутками. Также, в базовом сценарии значительная минерализация расположена ниже дна. Это, мы считаем, позволит оптимизировать комбинированный подход к добыче открытым и подземным способом", - подчеркнули в AAM.

Anglo Asian Mining в Азербайджане в ближайшие годы планирует сдать в эксплуатацию такие контрактные зоны как "Гарадаг", "Хархар" и "Демирли". На освобожденных территориях компания уже приступила к разведке золотоносного месторождения "Вежнали" в Зангиланском районе.

Производимые в Азербайджане золотые слитки Anglo Asian Mining в основном экспортирует в Швейцарию, а медь - в Грузию, Узбекистан и Турцию.