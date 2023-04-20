В Турции создается центр, где будут производиться аккумуляторы для TOGG

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Коджаэли будет заложен фундамент центра, где будут производиться аккумуляторы для первого турецкого электромобиля TOGG.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, церемония закладки фундамента пройдет с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим, что TOGG - первый электромобиль производства Турции.

Прототипы сегмента SUV C электрического кроссовера TOGG и электрического седана были представлены в декабре 2019 года.

14 марта этого года были объявлены цены на электромобиль TOGG.

Стартовая стоимость электромобиля модели "TX10" составляет 953 тысячи лир. Предложены три разные модели электромобиля, в зависимости от трансмиссии. Стоимость V1 RWD Standart составляет 953 тысячи лир, V2 RWD Standart - 1 миллион 55 тысяч лир, V2 RWD - 1 миллион 215 тысяч лир.