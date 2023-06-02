Доходы госбюджета значительно превысили прогноз - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета значительно превысили прогноз.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр отметил, что предусматривается погашение обязательств по программам международной помощи и международным договорам, применение нового подхода к управлению государственным долгом и осуществление ряда других необходимых государственных расходов.

"Существенное превышение доходов государственного бюджета за истекший период текущего года по сравнению с прогнозом, обновление прогноза социально-экономического развития экономики страны, сделанного осенью прошлого года, и увеличение ВВП на 5,6 миллиарда манатов по сравнению с предыдущим прогнозом обусловливает появление дополнительных финансовых ресурсов в государственном бюджете этого года и их распределение", - сказал министр.

Отметим, что на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Доходы пересмотренного государственного бюджета 2023 года прогнозируются в размере 33779,5 млн манатов, что на 3005,5 млн манатов или на 9,8 процента больше утвержденного показателя.