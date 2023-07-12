В Азербайджане будут введены ограничения на импорт продукции с иностранных продовольственных объектов, не получивших подтверждения

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2023 года импорт продукции с иностранных продовольственных объектов, на которые требуется подтверждение, разрешен только после подтверждения объекта. Система признания эквивалентности одобрения в одних странах осуществляется автоматически, а в других - путем проведения оценки.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

Тахмазли отметил, что для импорта продукции на таможенную территорию Азербайджанской Республики пищевые объекты, где производится и перерабатывается эта продукция, должны быть одобрены АПБА.

Он в очередной раз предупредил предпринимателей, занимающихся импортом продуктов питания в Азербайджан, о том, что, согласно требованиям соответствующего законодательства, компании, не подавшие заявку на одобрение, не смогут ввозить относящиеся к ветеринарному контролю продукты питания, так как они относятся к особой группе риска.

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