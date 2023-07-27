В Азербайджане создается Фонд утилизации автомобилей

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах".
Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с изменением, в целях стимулирования и поощрения мероприятий по утилизации транспортных средств, органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, создается Фонд утилизации транспортных средств.
Фонд утилизации транспортных средств является целевым бюджетным фондом и финансируется за счет следующих самостоятельных источников поступлений:
утилизационный сбор;
кредиты и гранты;
добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
ассигнования международных организаций и других доноров;
другие источники, не запрещенные законом.
Порядок формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств устанавливается органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.