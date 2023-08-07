БАКУ /Trend/ - Состоялся первый рейс танкера "Шуша" типа "Aframax", приобретенного совместным предприятием "SA Maritime Afezco", созданным на паритетной основе с согласия ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и Наблюдательного Совета и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает в понедельник Trend, судно, которым управляет "ASCO Ship Management AFEZCO" (дочерняя компания ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"), было загружено сырой нефтью 29 июля в ливийском порту Эс-Сидр и направилось в итальянский порт Аугуста.

Первый рейс танкера типа "Aframax" был успешно завершен, а груз благополучно выгружен с судна в порту назначения.

Отметим, что дедвейт (общая грузоподъемность) трех танкеров типа "Aframax", приобретенных совместным предприятием "SA Maritime AFEZCO", составляет около 115 000 тонн. Они будут эксплуатироваться под флагом Азербайджана в прикаспийских водах.

Напомним, что приобретение танкеров типа "Aframax" стало возможным благодаря прямой поддержке и вниманию Президента Ильхама Алиева. Эти судна названы в честь исторических земель Азербайджана, имеющих важное значение для азербайджанского народа, в соответствии с рекомендациями и поручениями главы государства.