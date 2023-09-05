Объявлен объем экспорта цемента Турции в ОАЭ в январе-августе 2023 года

БАКУ/Trend/- Турция увеличила экспорт цемента в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в январе-августе 2023 года на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 31,5 миллиона долларов США.

Как передает во вторник Trend со сылкой на Turkicworld, об это сообщили в министерстве торговли Турции.

В августе Турция увеличила экспорт цемента в ОАЭ на 13,5% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, доведя до 3,7 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-августе 2023 года турецкий экспорт цемента снизился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,2 миллиарда долларов.

В августе этого года Турция экспортировала цемента на сумму 395,7 миллиона долларов, что на 16,5% меньше, чем в июле прошлого года.

За последние 12 месяцев (август 2022 - август 2023 гг.) Турция экспортировала цемента на сумму 4,9 миллиарда долларов.