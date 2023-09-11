В парламент Азербайджана представлен проект Кодекса о конкуренции

БАКУ /Trend/ - По законодательной инициативе Президента Азербайджана в Милли Меджлис (парламент) поступил проект Кодекса о конкуренции, состоящий из 12 глав и 83 статей.

Как сообщили в понедельник Trend в парламенте, с принятием Кодекса законы "Об антимонопольной деятельности", "О недобросовестной конкуренции", "О естественных монополиях" и другие правовые акты будут объединены в едином правовом документе.

"При подготовке Кодекса были проведены широкие обсуждения с различными государственными органами, а также бизнес-ассоциациями, учтены их мнения и предложения. Проект подготовлен с учетом как особенностей местного рынка, так и передовой международной практики, в том числе законодательств Турции, США, Евросоюза, Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Венгрии и Чехии", - сказали в парламенте.

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по проекту Кодекса. На слушания будут приглашены представители всех заинтересованных сторон.

Проект Кодекса о конкуренции опубликован на сайте Милли Меджлиса.

Ознакомиться с ним можно, пройдя по ссылке: https://www.meclis.gov.az/news-layihe.php?id=2129&lang=az&par=0