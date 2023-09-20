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ЦБ Азербайджана огласил прогноз профицита счета текущих операций в 2023 году

Экономика Материалы 20 сентября 2023 12:39 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана огласил прогноз профицита счета текущих операций в 2023 году

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2023 года на уровне 15 процентов ВВП, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, сохранение благоприятной внешней среды сыграло особую роль в поддержании равновесия на валютном рынке.

"В январе-июне 2023 года сальдо платежного баланса по счету текущих операций составило 5,2 миллиарда долларов США, или 14,5 процента ВВП. В условиях профицитного платежного баланса и продолжающихся процессов дедолларизации предложение на валютном рынке резко превышает спрос", - отмечает ЦБА.

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