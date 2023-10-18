AZPROMO и Глобальный фонд AIM подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Глобальный фонд AIM подписали меморандум, сообщает в среду Trend.

По данным AZPROMO, меморандум послужит расширению партнерских отношений на высоком уровне, играющих важную роль в развитии инновационно-технологического сектора.

Соглашение также предусматривает партнерство по продвижению инвестиций в сектор инноваций и технологий в рамках Ежегодного инвестиционного собрания (Annual Investment Meeting-AIM), запланированного на май 2024 года и инициированного фондом.

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