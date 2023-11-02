Равновесие на валютном рынке Азербайджана поддерживает стабильность обменного курса - Талех Кязымов

БАКУ/Trend/ – Равновесие, наблюдаемое в настоящее время на валютном рынке Азербайджана, поддерживает курсовую стабильность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Т.Кязымов отметил, что интервенции ЦБ на валютном рынке в связи с фискальными операциями составили 1 миллиард 248 миллионов долларов США.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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