НАТО инвестирует в программы по разработке более экологически безопасных технологий - Столтенберг

ДУБАЙ /Trend/ - НАТО инвестирует в программы по разработке новых, более экологически безопасных технологий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

Он подчеркнул, что вопрос изменения климата имеет значение с точки зрения безопасности и, следовательно, важен для НАТО. Столтенберг отметил приверженность НАТО борьбе с изменением климата и участию в решении этой глобальной проблемы.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что изменение климата создает кризис, а кризис подрывает возможности борьбы с этой проблемой. По его словам, учитывая эту неразрывную связь, борьба с изменением климата тем самым лежит в основе миссии НАТО по обеспечению мира и безопасности на пространстве Североатлантического союза.

Он также подчеркнул необходимость обеспечить энергетический переход от ископаемого топлива к безопасным и возобновляемым источникам энергии.

«Нам необходимо гарантировать, что энергетический переход от ископаемого топлива к более надежным и менее загрязняющим источникам энергии не будет подрывать энергетическую безопасность. НАТО инвестирует в программы по разработке новых, более экологически безопасных технологий, которые уменьшат зависимость от ископаемого топлива», - добавил он.

Напомним, что 1 декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

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