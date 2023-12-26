Регулярные внутрирайонные автобусные маршруты в Лачине выставлены на конкурс

БАКУ /Trend/ - Еще несколько регулярных автобусных маршрутов выставляются на конкурс.

Как сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), в рамках мер, связанных с улучшением качества транспортных услуг, на конкурс выставляются следующие регулярные автобусные маршруты - столичные внутригородские №12 и 60, пригородный №168, междугородние Баку-Гёйчай, Баку-Кюрдамир, Баку-Загатала, Баку-Мингячевир, Баку-Огуз, Сумгайыт-Гусар, а также маршруты город Лачин-село Гарыкаха и город Лачин-село Зерти.

Конкурс проводится в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте", постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 апреля 2009 года № 52 "Порядок проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом".

Документы на конкурс принимаются до 17:00 24 января в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (адрес: город Баку, улица Г. Мамедова, 5; контактное лицо - Эльсевяр Гадимов; тел.: 012-567-99-76, 050-855-53-55, электронная почта: [email protected]).

Участников конкурса просят подавать документы с учетом праздничных дней в январе.

Отметим, что наряду с основными автобусами на конкурс должны быть представлены и резервные. Предложения заявителей будут рассмотрены комиссией 6 февраля по 4 лотам в направлениях Баку-Гёйчай и Баку-Кюрдамир, 9 февраля по 4 лотам в направлениях Баку-Загатала и Сумгайыт-Гусар, 13 февраля по 3 лотам в направлениях Баку-Мингячевир, Баку-Загатала и Баку-Огуз, 16 февраля по 5 лотам в направлениях город Лачин-село Гарыкаха и город Лачин -село Зерти, а также по столичным регулярным автобусным маршрутам № 12, 60 и 168.

Информацию о графиках маршрутов по лотам можно получить здесь.

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