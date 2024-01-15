В Азербайджане будет возмещаться НДС по факторинговым операциям

БАКУ /Trend/ - С этого года в Азербайджане запущен механизм возмещения НДС по факторинговым операциям.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что активно используется гибкое кредитование операций субъектов предпринимательства посредством факторингового инструмента, который дает серьезный толчок рынку в направлении снижения финансовой нагрузки на бизнес и повышения уровня ликвидности. На практике стоимость товара, реализуемого производителями и субъектами осуществляющими оптовую торговую деятельность, обычно окупается в течение 2-3 месяцев, а в некоторых случаях и позже. Это вызывает недостаток денежных средств в деятельности производителей и субъектов оптовой торговли. В такой ситуации банки, пользуясь инструментом факторинга, обеспечивают финансовую ликвидность бизнес-субъектов и устраняют трудности, связанные с поступлением средств от покупателей.

Согласно требованиям Налогового кодекса, для возмещения НДС основная стоимость приобретенных товаров, работ, услуг должна быть перечислена на банковский счет продавца, а сумма НДС - на депозитный счет НДС. Однако основная стоимость операций по факторинговым операциям выплачивается не продавцу, а соответствующей кредитной организации. В это время возникают ограничения на возмещение НДС в соответствии с требованиями Налогового кодекса. Поскольку инструмент факторинга является правом, проистекающим из гражданского законодательства и предоставляемым субъектам бизнеса, возникла необходимость четко закрепить его и в Налоговом законодательстве. С последними изменениями в Налоговый кодекс в законодательстве была закреплена возможность возмещения сумм НДС, уплаченных при использовании факторингового инструмента, для повышения привлекательности финансовых инструментов и обеспечения непрерывности бизнеса.

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