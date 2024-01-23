В Азербайджане подготовят закон, определяющий ответственность за нарушение Кодекса о конкуренции

БАКУ /Trend/ - Будет разработан законопроект, определяющий виды ответственности за нарушение Кодекса о конкуренции.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим.

Кабинет министров должен в 6-месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики законопроект, определяющий виды ответственности за нарушение Кодекса о конкуренции.