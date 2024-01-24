ITC по-прежнему привержен поддержке развития экспорта Азербайджана - Владанка Андреева (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ITC (International Trade Centre) по-прежнему привержен поддержке развития экспорта Азербайджана и более тесной коммерческой интеграции с ЕС и другими странами Восточного партнерства (ВП).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"ITC (совместное агентство ООН и Всемирной торговой организации) является единственным многосторонним агентством, полностью посвященным развитию МСП, с почти 60-летним опытом предоставления технической помощи в области торговли развивающимся странам и странам с переходной экономикой. ITC по-прежнему привержен поддержке развития экспорта Азербайджана и более тесной коммерческой интеграции с ЕС и другими странами ВП. Сегодняшняя встреча является важным шагом на пути к определению приоритетных вопросов и сбору отзывов о путях преодоления препятствий и содействия трансграничной торговле", - отметила она.

Отметим, что ITC - это совместное учреждение Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации, полностью посвященное поддержке малого бизнеса развивающихся стран в сфере торговли. Созданное в 1964 году в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), с 1968 года ITC работает под совместной эгидой ГАТТ/ВТО и Организации Объединенных Наций, причем последняя действует через Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). ITC является координационным центром в системе ООН по техническому сотрудничеству с развивающимися странами и странами с переходной экономикой в области стимулирования торговли и развития экспорта.

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