В 2023 году в Азербайджане увеличились доходы отелей

БАКУ /Trend/ - В 2023 году доходы гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличились на 37,6 процента по сравнению с 2022 годом и составили 488,8 миллиона манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, 60 процентов из них были получены от услуг по предоставлению номеров, 27,7 процента - от услуг общественного питания, 3,4 процента - от услуг лечения и здравоохранения и 8,9 процента - от оказания других услуг.

В 2023 году использование единовременной вместимости гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа составило 20,1 процента (в 2022 году - 15,7 процента). В Шабране этот показатель составил 51,4 процета, в Нафталане - 44,1 процента, в Бейлагане - 29,9 процента, в Баку - 29,8 процента, в Губе - 27,4 процента, в Лянкяране - 25,7 процента, в Агджабеди - 22,8 процента, в других городах и районах - ниже среднего показателя по стране.

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