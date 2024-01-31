БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут взиматься единовременные сборы за транспортные средства, переданные на утилизацию.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в "Порядке формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств", утвержденном решением Кабинета министров Азербайджана.

Согласно порядку, средства Фонда утилизации транспортных средств используются по следующим направлениям:

- возмещение сумм скидок, применяемых при приобретении вновь произведенных отечественных транспортных средств, путем передачи продавцам транспортных средств документа, подтверждающего их продажу;

- оплата средств на организацию и обеспечение выполнения функций оператора, связанных с утилизацией транспортных средств.

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