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В Азербайджане будут взиматься единовременные сборы за транспортные средства, переданные на утилизацию

Экономика Материалы 31 января 2024 13:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут взиматься единовременные сборы за транспортные средства, переданные на утилизацию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут взиматься единовременные сборы за транспортные средства, переданные на утилизацию.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в "Порядке формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств", утвержденном решением Кабинета министров Азербайджана.

Согласно порядку, средства Фонда утилизации транспортных средств используются по следующим направлениям:

- возмещение сумм скидок, применяемых при приобретении вновь произведенных отечественных транспортных средств, путем передачи продавцам транспортных средств документа, подтверждающего их продажу;

- оплата средств на организацию и обеспечение выполнения функций оператора, связанных с утилизацией транспортных средств.

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