США приветствуют присоединение Азербайджана к "Глобальному обязательству по метану"

БАКУ /Trend/ - Я приветствую подписание Азербайджаном "Глобального обязательства по метану".

Как передает во вторник Trend, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби.

"Я приветствую подписание Азербайджаном "Глобального обязательства по метану", направленного на ограничение глобального потепления и поддержание порога в 1,5 градуса по Цельсию в пределах досягаемости. Одобрение Азербайджаном этого обязательства придает важный импульс глобальным усилиям по срочному сокращению выбросов метана и обеспечивает важную новую платформу для сотрудничества с США и другими партнерами по преодолению климатического кризиса", - цитирует посольство США в Баку слова Либби на своей странице в соцсети X.

Напомним, что 4 марта Азербайджан объявил о присоединении к инициативе "Глобальное обязательство по метану", предусматривающей добровольное принятие государствами обязательства по сокращению выбросов метана.

В рамках этой инициативы Азербайджан готов присоединиться к совместным международным усилиям, преследующим цель снизить глобальные эмиссии метана до 2030 года по меньшей мере на 30 процентов.

"Глобальное обязательство по метану" является инициативой, выдвинутой в качестве глобального обязательства по сокращению эмиссий метана США и Европейским союзом (ЕС) на состоявшейся в 2021 году в Глазго 26-й сессии Конференции об изменении климата (СОР26).

Цель обязательства заключается в ограничении эмиссий метана до 2030 года в целом на 30 процентов в сравнении с 2020 годом.

В настоящее время 155 стран, на долю которых приходится примерно половина глобального загрязнения метаном, объявили о присоединении к этому международному обязательству.

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