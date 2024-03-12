Названа сумма, уплаченная по соцвыплатам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за январь-февраль 2024 года по пенсиям, пособиям, степендиям и адресной государственной социальной помощи населению выплачено 1 миллиард 456 миллионов манатов, что на 156,8 миллиона манатов или на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, динамика роста объема средств, выделяемых на социальные выплаты, продолжает расти и в этом году.

Отметим, что очередным шагом в направлении увеличения социальных выплат стало обеспечение повышения с начала текущего года всех пенсий с индексацией на 11,2 процента в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы за прошлый год.

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