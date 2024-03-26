Средний коридор может стать важным связующим звеном между Китаем и ЕС - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут, так называемый Средний коридор, мог бы стать важным связующим звеном между Китаем и ЕС.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью Global Times.

"Самое главное, мы считаем китайско-азербайджанское партнерство значимым в рамках инициативы "Один пояс, один путь", особенно в контексте Среднего коридора, который мог бы стать важным связующим звеном между Китаем и ЕС", - сказал он.

По его словам, Азербайджан, наряду со странами Центральной Азии, расположенными вдоль Каспийского и Черного морей, могут быть сильными партнерами в области транспортных связей.

"Это хорошо согласуется с инициативой "Один пояс, один путь" и подчеркивает стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном", - подчеркнул он.

Гаджиев также упомянул, что Азербайджан видит устойчивый рост торговых отношений с Китаем.

"Но это не конечная цель. Я хотел бы видеть больше китайских компаний в Азербайджане. Китайские компании уже участвуют в диверсификации экономики Азербайджана, но мы ожидаем большего, поскольку Азербайджан движется к "зеленому" росту", - добавил Гаджиев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных перевозок Китая и стран Европейского союза через Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Восточную Европу.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы на Каспийском и Черном морях с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в Европу и наоборот.

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