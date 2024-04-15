Минэнерго США обновило прогноз по добыче нефти в Азербайджане в 2024-25 гг.

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Азербайджане в 2025 году составит 0,64 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend.

Таким образом, прогноз, предоставленный Управлением энергетической информации США (EIA), остался неизменным по сравнению с оценками предыдущего месяца.

Соответственно, объем производства, по прогнозам EIA, увеличится на 0,04 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым объемом в 0,60 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.

В частности, ожидается, что добыча нефти в Азербайджане достигнет 0,62 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2025 года с последующим ростом до 0,64 миллиона баррелей в сутки во втором квартале. EIA прогнозирует дальнейший рост до 0,66 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале и до 0,65 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале следующего года.

По прогнозам EIA, в первом квартале 2024 года добыча нефти в Азербайджане достигнет 0,60 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом квартале стабилизируется на уровне 0,61 миллиона баррелей в сутки.

В отчете EIA отмечается, что в 2023 году добыча нефти в Азербайджане составила 0,62 миллиона баррелей в сутки, что на 0,05 миллиона баррелей в сутки меньше по сравнению с 2022 годом.

Отметим, что, согласно оперативным данным, предоставленным минэнерго, в январе-марте 2024 года в Азербайджане было добыто 7,3 миллиона тонн нефти, включая конденсат, что на 5,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года (7,7 миллиона тонн).