Требования закона об отчетности в сфере агрострахования не соблюдались - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Требования законодательства касательно отчетности в сфере аграрного страхования не соблюдались.

Об этом говорится в 1-м номере ежеквартального информационного бюллетеня Счетной палаты Азербайджана "Государственный аудит" за 2024 год, сообщает Trend.

"Данные, собранные в ходе аудита, показали, что в период, охваченный аудитом, ни Аграрный страховой фонд, ни орган управления не соблюдали требования правовых актов, регулирующих отчетность по страховой деятельности, не был обеспечен расчет совокупного капитала (имеющийся объем средств, необходимый для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика), что также означает недооценку финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика по аграрному страхованию", - отмечается в бюллетене.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!