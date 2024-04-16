Азербайджан сотрудничает с несколькими странами Центральной Азии в создании "зеленого энергетического коридора" - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сотрудничает с несколькими странами Центральной Азии в создании "зеленого энергетического коридора".

Как передает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на проходящем в Абу-Даби саммите по "зеленому" водороду.

"В настоящее время мы развиваем "зеленый энергетический коридор" совместно с ЕС. Эта инициатива направлена на транспортировку возобновляемой энергии, производимой в Азербайджане, в Европу. У нас также в стадии реализации находится еще один проект, который связывает нас с Казахстаном и Узбекистаном по созданию "зеленого коридора", где экологически чистый водород играет жизненно важную роль", - сказал он.

Министр отметил, что многое еще предстоит сделать для процветания экологически чистой водородной промышленности.

"Предстоит многое сделать для того, чтобы использование водорода изменило правила игры с нулевым использованием. Нам необходимы конкретные национальные стратегии, правовые рамки, меры регулирования и, конечно же, конкурентоспособное производство, значительные инвестиции и инфраструктура. Кроме того, необходимо учитывать другие факторы, такие как опреснение воды, которое будет служить основным источником для производства водорода. Кроме того, решающее значение имеет создание надежной глобальной цепочки поставок. Мы активно работаем над этими аспектами", - добавил министр.

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