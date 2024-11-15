Использование солнечной и ветровой энергии - одна из будущих целей Азербайджана - генеральный прокурор Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Использование солнечной и ветровой энергии - одна из будущих целей Азербайджана.

Как передает Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая прошла в Голубой зоне в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Генеральный прокурор подчеркнул, что Азербайджан добился значительных успехов в области охраны окружающей среды. Он отметил, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", и страна ввела строгие наказания за экологические преступления.

Кямран Алиев добавил, что Генеральная прокуратура организовала в июне в азербайджанском городе Ханкенди конференцию на тему "Роль просветительских и правоохранительных мер в укреплении окружающей среды".

Генеральный прокурор пояснил, что будущие цели Азербайджана связаны с эффективным исполнением законов, цифровой системой работы, экологическим транспортом, лесовосстановлением, устойчивым использованием энергии, использованием солнечной и ветровой энергии.

"Давайте защитим нашу планету для будущих поколений", – подытожил Кямран Алиев.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

А 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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